È mistero nel Messinese dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un vigile del fuoco che era scomparso dalla sua abitazione di Roccalumera circa dieci giorni fa senza lasciare tracce. Il cadavere di Roberto Scipilliti è stato rinvenuto venerdì pomeriggio in una scarpata di una strada provinciale in località Rina, nel territorio del comune di Savoca. Dopo giorni di incessante ricerca anche da parte dei suoi colleghi, a fare la macabra scoperta è stato il cane Zeus dell'unità cinofila dei pompieri che ha fiutato qualcosa tra alcune pietre nel dirupo. Intervenendo sul posto i vigili del fuoco hanno subito riconosciuto il collega.

Secondo le prime notizie, il corpo del 55enne era nascosto sotto un sacco nero, aveva il volo tumefatto, una serie di ecchimosi sulle braccia e soprattutto un piccolo foro sotto le narici, provocato forse da un colpo di pistola di piccolo calibro. Elementi che ampliano il mistero sul caso e che ora sono al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Messina che si stanno occupando della vicenda. Maggiori dettagli arriveranno dai risultati dell'autopsia già disposta dai magistrati ed effettuata al Policlinico di Messina.

Roberto Scipilliti era sparito da casa il 5 gennaio scorso quando i familiari, non vedendolo tornare, avevano denunciato la sua scomparsa. Uscito di casa nel primo pomeriggio, l’uomo aveva raggiunto il lungomare di Santa Teresa di Riva in auto e lì aveva parcheggiato il mezzo nei pressi di bar. Da allora di lui non si è saputo più nulla. Nonostante le ricerche siano partite immediatamente, l'uomo sembrava scomparso nel nulla, poi il tragico epilogo. Ora però i tanti interrogativi sulla scomparsa del 55enne restano.