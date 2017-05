Una storia da film con tanto di perfetto lieto fine culminato nel matrimonio dopo anni di sacrifici. È il racconto delle avventure di due giovani statunitensi, il 32enne autista di bus Ronnie Brower e la ventenne parrucchiera Andrea Masella. Entrambi residenti a Syracuse, nello Stato di New York, infatti vengono tutti e due da un passato fatto di obesità che però dopo una dieta ferrea e attività fisica costante sono riusciti a superare piamente arrivando al peso forma e infine la matrimonio. La coppia infatti insieme ha perso oltre 260 chilogrammi trasformandosi completamente.

Ronnie dopo una vita passata ad accumulare peso che lo aveva portato quasi a non potersi muoversi più a causa dei suoi oltre 300 chili, oggi può vantare un fisico da palestra dal peso di appena 99 chili. Andrea, che invece era giunta a ben 113 chili, oggi ne pesa appena 54. Una battaglia comune contro il peso eccessivo durata anni ma grazie alla quale hanno potuto coronare il loro sogno d'amore il 14 maggio scorso. I due infatti si sono incontrati proprio in palestra mentre ognuno lottava contro i chili di troppo già da qualche anno. Per Ronnie la consapevolezza e la decisione di cambiare vita era arrivata nel 2013 per Andrea un anno dopo. Insieme però hanno fatto fronte comune arrivando al traguardo.