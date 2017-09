Il deputato di Direzione Italia Massimo Corsaro non è nuovo a prese di posizioni molto discutibili e uscite piuttosto infelici, a mezzo social network e non solo. Finora, però, non si era mai spinto fino al punto di augurare un attentato dell'Isis. Ha rimediato oggi, con un tweet che sta scatenando furiose polemiche. Corsaro, infatti, commentando una vignetta del noto giornale satirico Charlie Hebdo, scrive: "Si, in effetti penso che l'Isis debba tornare i redazione – a Parigi – e finire il lavoro…"

Il riferimento è all'attentato nella redazione di Charlie Hebdo, portato a termine da un commando di jihadisti il 7 gennaio del 2015: nell'azione morirono 12 persone e altre 11 restarono ferite.

La copertina del giornale satirico ironizza sui morti provocati in Texas dall'uragano Harvey e la didascalia dell'istruzione recita: "Dio esiste, ha annegato tutti i neonazisti del Texas".

Nonostante le polemiche, Corsaro non si è scusato e non ha cancellato il tweet, attaccando a sua volta e rinadendo il concetto: "Quindi, quelli di Charlie Hebdo possono dirsi felici che sia morta della gente ed io non posso rimpiangere che loro non siano spariti tutti?"