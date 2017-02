‘Book at home‘ è una nuova iniziativa, avviata a Pisa nel 2017 allo scopo di sensibilizzare alla lettura e promossa dall'editore Mds. Così le presentazioni dei libri avverrano in ambienti accoglienti e familiari: le case dove i lettori potranno dibattare con gli autori e immergersi nei reading di presentazione. Si potrà così condividere il piacere di discutere di un libro nel relax che solo un'abitazione privata può offrire.

Riscoprire il piacere di sfogliare un libro nel relax domestico.

La lettura si fa all'insegna del comfort: il progetto è stato avviato per voltontà della presidente Sara Ferraioli, che voleva mettere a frutto alcune riflessioni maturate in merito all'oggetto ‘libro', che oggi sembrerebbe perdere il suo appeal e che invece andrebbe rivalutato. Spiega a tal proposito la Ferraioli

Il libro è un oggetto meraviglioso è bello da tenere in mano, da sfogliare. Oggi sta attraversando una crisi, principalmente a causa di una diminuzione del fascino e del potere di seduzione dell’oggetto libro rispetto agli altri generi di consumo, e invece è proprio su quest’aspetto che noi vogliamo incidere lanciando "Book at home", i libri e gli autori nelle case di chi li ospita, nuovi e più informali salotti letterari.

Il valore sempre più vivo della condivisione.

In questo modo il piacere del libro potrà essere riscoperto in totale serenità e relax senza rinunciare al valore della condivisione che con le presentazioni a casa si fa più intima e familiare. Unica prerogativa, per aderire all'iniziativa, una capienza domestica che possa ospitare dalle quindici alle trenta persone. Continua Sara Ferraioli

L’abitudine a riunirsi e discutere insieme è una costante dello sviluppo delle idee. Lo era già con le tavola imbandita del mondo greco il simposio, che ci porta attraverso il medioevo fino ai salotti di epoca moderna nei quali anche sono nate le idee illuministe e risorgimentali. Incontrarsi discutere, far circolare idee è da sempre un’attività che ha avuto al centro i libri. MdS è un editore giovane che naturalmente si affida e utilizza tutti i social media ma non rinuncia però al suo core business: i libri e le idee.

Così il dibattito legato alla lettura entra nel quotidiano, nelle case, per ricordarci che un libro non è qualcosa di impegnativo o di cui parlarne solo in un'occasione costruita ad hoc, come le presentazioni in libreria indubbiamente più formali, ma fa parte del nostro vissuto ordinario e dell'ambiente in cui viviamo.