Sono migliaia i passeggeri bloccati negli aeroporti londinesi di Heathrow e Gatwick, e tra loro ci sono anche decine di italiani, a causa di un problema informatico della British Airways che ha determinato, dalla tarda mattina alle 17, lo stop di moltissimi voli e una situazione generale di caos in tutti gli aeroporti inglesi. La compagnia aerea, che si è scusata con i passeggeri, ha reso noto che sta lavorando per il risolvere al più presto il problema, anche se le immagini che arrivano dai due principali scali della capitale britannica mostrano migliaia di passeggeri seduti per terra in attesa di imbarcarsi. L'incidente ha avuto conseguenze anche a Fiumicino dove i voli di British per Heathrow delle delle 11.45 e delle 12.55 sono stati spostati. Ritardo di tre ore anche per quello con destinazione Gatwick.

British Airwais: voli cancellati da Heathrow e Gatwick.

Centinaia di passeggeri, andati letteralmente su tutte le furie, si stanno lamentando sul web per le code lunghissime negli scali londinesi. Secondo il MailOnline la compagnia aerea potrebbe aver subito un attacco hacker. "Non abbiamo prove che si tratti di

un attacco di hacker", ha però smentito la British Airways, secondo cui i guasti al sistema informatico sarebbero stati causati da altre motivazioni di natura tecnica. In una nota, la compagnia ha chiesto ai passeggeri di non recarsi in aeroporto e che "sta tentando di risolvere il problema al più presto". Un portavoce ha parlato di una gravissima avaria. Già due volte, a giugno e settembre 2016, la British Airways aveva subito un grave guasto tecnico al sistema informatico che regola il check-in a livello mondiale. La British Airways ha annunciato infine di aver cancellato tutti i voli in partenza dagli aeroporti di Heathrow e Gatwick per l'intera giornata.