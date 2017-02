Credeva che la moglie avesse un normale lavoro e si recasse normalmente in ufficio quando lasciava l'abitazione famigliare ma guardando tranquillamente il telegiornale in tv, mentre era a casa, ha scoperto che la donna in realtà si prostituiva in un bordello illegale per ricchi uomini. È quanto capitato ad un uomo russo residente a Ufa, nella Repubblica russa di Baschiria. Igor Alexeev, questo il nome del protagonista dell'assurda storia, non aveva idea che la sua metà era un'operatrice del sesso fino a quando non ha guardato per caso in televisione un video di un blitz della polizia del posto in un bordello.

Dalle immagini infatti il malcapitato ha scoperto che quella donna in abiti succinti, portata via dagli agenti perché lavorava come prostituta, era in realtà sua moglie Maria. Comprensibile lo sconcerto dell'uomo che, dopo l'episodio, sostiene di aver fatto anche delle ricerche online e di aver scoperto che sua moglie aveva pubblicato diversi annunci vendendosi per sesso. Per questo ora ha deciso di trascinarla in tribunale per chiedere il divorzio e la custodia esclusiva della figlia. Non solo, Igor vuole che la minore non abbia mai più contatti con la madre per evitargli la vergogna e l’imbarazzo di sapere che è la figlia di una prostituta. La donna, che già deve affrontare il processo per prostituzione, si è difesa raccontando di essere stata costretta per necessità in quanto proprio l'uomo non era in grado di portare abbastanza denaro in casa.