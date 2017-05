Il centesimo Giro d’Italia non è ancora iniziato e purtroppo arrivano già i primi casi di doping. Stefano Pirazzi e Nicola Ruffoni della Bardiani-Csf, una squadra composta da soli ciclisti italiani e inserita tra le magiche 22 in quanto vincitrice della Coppa Italia nell’ultima stagione, sono risultati positivi a un controllo antidoping. Entrambi avrebbero assunto una sostanza ormonale. Il controllo è stato effettuato dall’Uci a sorpresa, quando entrambi non erano in competizione. La squadra della Bardiani-Csf è stata subito molto chiara e se la positività sarà confermata dalle controanalisi scatterà immediatamente il licenziamento dei due ciclisti.

Stefano Pirazzi ha 30 anni e nel 2013 ha vinto la classifica degli scalatori al Giro d’Italia del 2013, conquistò anche una tappa nell’edizione dell’anno seguente a Vittorio Veneto. Mentre Ruffoni, che ha 26 anni, è alla quarta stagione da professionista. Recentemente ha conquistato due successi al Giro di Croazia. La loro carriera adesso è a rischio. Perché i due, oltre al licenziamento, in caso di conferma della positività potrebbero ricevere anche una lunga squalifica.