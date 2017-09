È giallo in Inghilterra riguardo la morte di Louella Michie, la figlia venticinquenne del noto attore John Michie. La ragazza, secondo quanto si legge sui media britannici, è stata trovata morta in un bosco. Non è chiaro se si tratta di un omicidio, ma subito dopo il ritrovamento del corpo c’è stato un arresto, un ragazzo di ventotto anni che poi è stato rilasciato. Da quanto è emerso, la giovane sarebbe scomparsa dopo aver partecipato al Bestival, un festival di musica popolare che si è tenuto nel Dorset e che ogni anno vede la partecipazione di migliaia di persone. Altro dettaglio inquietante della vicenda è che i genitori della vittima avrebbero trovato il corpo senza vita della ragazza dopo aver ricevuto tramite Whatsapp una mappa. “Sono in corso delle indagini per stabilire come è morta. L’autopsia dovrebbe darci un’indicazione sulla causa”, hanno intanto dichiarato gli inquirenti che indagano sul caso. Stando alle prime informazioni trapelate, Louella sarebbe stata trovata vestita e senza segni di violenza sul corpo.

Louella Michie forse uccisa da un mix di droghe

Alcuni amici di Louella hanno detto che la venticinquenne sembrava “stordita e instabile” poco prima di morire. “Quando l'ho vista sembrava strana e non molto felice. I suoi occhi non erano più belli”, ha detto un amico che si trovava con lei al festival. Il timore della famiglia, che a quanto pare non crede all’ipotesi dell’omicidio, è che possa essere rimasta uccisa da un mix di sostanze stupefacenti. “I nostri cuori sono rotti da questa terribile tragedia”, hanno detto. La venticinquenne lavorava come modella e ballerina ed era una tifosissima dell’Arsenal.

Chi è l'attore John Michie.

Louella Michie era la figlia più giovane della star della tv britannica John. L’attore scozzese classe 1956 è conosciuto dal grande pubblico soprattutto per i suoi ruoli nelle serie televisive inglesi Taggart, Casualty, Coronation Street e Holby. Michie e sua moglie, Carol Fletcher, hanno altre due figlie oltre alla giovane scomparsa: Daysy, ventisette anni, stilista e Sam, 26 anni, produttore di video musicali. L’attore ha confermato la tragica morte di sua figlia tramite il suo agente.