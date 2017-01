I membri dell'associazione animalista Animal Liberation hanno denunciato un grave episodio di abusi in un canile a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna: qui gli operatori della struttura avrebbero gettato acqua gelata nei box dei cani per pulirli senza tuttavia avere prima la cura di far uscire gli animali, che quindi sono stati bagnati con acqua gelata e costretti a rimanere per diverse ore zuppi, con temperature esterne molto rigide.

L'esposizione degli animali al freddo e all'acqua avrebbe – secondo l'associazione – provocato la morte di non pochi cani. Ne è certa Lilia Casali, presidente di Animal Liberation, che alla fine dello scorso anno ha diffidato la cooperativa Caleidos, che attualmente gestisce anche il canile di San Giovanni in Persiceto. "Il gelo nei canili è un problema drammatico", ha detto la donna a Repubblica. L'associazione, inoltre, denuncia anche un'altra grave lacuna dell'attuale gestione del canile alle porte di Bologna: il personale della cooperativa sarebbe presente nella struttura dalle 9 alle 13; poi gli animali vengono lasciati soli.

Dal canto suo Sabrina Biondi, direttrice del canile, ha rigettato ogni accusa, precisando che recentemente sono stati modificati i metodi per pulire i ricoveri, in modo da preservare la salute degli ospiti a 4 zampe.