in foto: Foto di repertorio

Va al cimitero e scopre che la tomba di suo figlio nato morto è stata aperta per fare spazio a un altro bambino. Arriva dalla Gran Bretagna la storia della famiglia di Emma Cox, una 38enne di Ashingdon già mamma di un bimbo di 6 anni. Come si legge sui media britannici, Emma ha rivelato di non essersi resa conto di aver firmato un documento che autorizzava questo tipo di procedura. Per questo motivo è rimasta sconvolta quando ha scoperto che la croce con il nome del suo piccolo Alfie era stata sostituita con una targa riportante il nome di un altro bambino. “Tutti i fiori e le decorazioni per Alfie erano state rimosse e la sua tomba nuovamente scavata, non sapevamo che potesse accadere una cosa simile e nessuno ci ha contattati per avvisarci dell’imminente cambiamento”, ha detto la donna spiegando quanto accaduto. Solo a quel punto, insieme al marito Danny, Emma ha controllato tutti i documenti relativi alla sepoltura di Alfie rendendosi conto di aver autorizzato la condivisione della sua tomba con un altro bambino. Avevano firmato quel documento in un momento di enorme dolore e avevano del tutto dimenticato di aver dato quella autorizzazione.

“Ripensandoci ora, non credo sia giusto sottoporre a un genitore in lutto dei documenti così importanti”, ha aggiunto Emma, arrabbiata soprattutto perché nessuno li ha avvisati dell’imminente cambiamento al cimitero. “Sarebbe bastata una telefonata per avvisare, così avremmo potuto chiedere spiegazioni e fare tutto il possibile per evitare questo cambiamento o comunque trovare un’alternativa”, ha aggiunto la donna. Dell’accaduto hanno parlato anche vertici dell’ospedale di Southend: “Siamo molto dispiaciuti per la signora Cox, che si è trovata in questa angosciosa situazione. Capiamo benissimo che la signora abbia firmato quei documenti in un momento particolare e alla luce di quanto le è accaduto abbiamo modificato la procedura per il consenso a condividere la sepoltura”.