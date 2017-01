Due colpi di pistola sono stati sparati in pieno giorno contro l'automobile di Andrea Bacci, l'imprenditore fiorentino amico della famiglia Renzi. L'episodio è accaduto nel piazzale di un'azienda, la Ab Florence di Scandicci, alle porte di Firenze, di cui Bacci è fra i responsabili. I proiettili hanno colpito i finestrini della Mercedes dell'imprenditore, frantumandoli. A bordo dell'auto in quel momento non c'era nessuno. Un proiettile ha rimbalzato ed è finito su una finestra dell'azienda. Sul luogo, in via delle Nazioni Unite, sono arrivati i carabinieri e la scientifica per i rilievi del caso. Il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo ha aperto un fascicolo sull'episodio. Probabilmente si trattava di un qualche avvertimento.

L'imprenditore è un amico di vecchia data dell'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che quando era presidente della Provincia di Firenze, lo nominò nel cda della centrale del latte fiorentina. Da sindaco, invece, lo nominò presidene della società dell'illuminazione pubblica di Firenze – la Silfi. Un legame esiste anche con il padre di Renzi, Tiziano: Bacci è infatti partner del gruppo Nikila invest, che sta ristrutturando il vecchio Teatro Comunale e che aveva una partecipazione del 40% nella Party, società a capo della quale c'era proprio il padre dell'ex premier.

Andrea Bacci è indagato – insieme ad altre sei persone – in un'inchiesta della Guardia di finanza per reati fallimentari, tra cui false fatture e ricorso abusivo al credito. L'imprenditore è finito sotto inchiesta per la Coam Costruzioni di Rignano, di cui è socio di maggioranza, che in questo momento sotto procedura fallimentare. Lo scorso 10 gennaio Bacci ha ricevuto una perquisizione da parte della Guardia di finanza nell'ambito di un’inchiesta della Procura di Firenze in materia economica, creditizia e fiscale.