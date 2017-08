A una bambina di 20 mesi di Fucecchio, in provincia di Firenze, è stata diagnosticata tubercolosi polmonare. I medici dell'unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione della zona Empoli dell'Ausl Toscana Centro sono intervenuti per effettuare l'inchiesta epidemiologica e la messa in atto dei necessari provvedimenti di prevenzione. In particolare, insieme ai pediatri di famiglia e in collaborazione con l'unità operativa malattie infettive dell'azienda ospedaliera Meyer di Firenze, tutte le persone che frequentavano lo stesso asilo nido dalla piccola, sia bambini che adulti (personale del nido), sono stati avvisati e nei prossimi giorni saranno sottoposti ai necessari accertamenti.

Gli accertamenti ai quali verranno sottoposti coloro che sono entrati in contatto con la bimba malata rispettano le linee guida regionali, nazionali e internazionali e consistono in uno screening mediante test tubercolinico, seguito eventualmente da altri controlli che si dovessero rendere necessari. I soggetti interessati sono 22 bambini, di età compresa tra i 21 e i 36 mesi circa, e quattro adulti. "Abbiamo appreso con sorpresa questa notizia. Da parte del Comune c'è la massima collaborazione con l'Asl che si è prontamente attivata avviando tutti i protocolli previsti in questi casi – ha spiegato il sindaco del Comune di Fucecchio Alessio Spinelli – L'amministrazione comunale intende rassicurare tutte le famiglie di Fucecchio: l'impegno dell'autorità sanitaria, così come il nostro, in questi casi è massimo".