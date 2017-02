Un uomo di 44 anni di Correzzola, in provincia di Padova, è morto questa mattina a Pontelongo: Filippo Mabea, agente della polizia scientifica, stava percorrendo via Roma con la sua automobile, una Opel Corsa, quando per ragioni ancora da accertare è finito nel fiume.

Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione la vittima stava viaggiando a bordo della sua vettura quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel canale del fiume Bacchiglione. Mabea – sposato e padre di due figli – è rimasto incastrato e non è riuscito in nessun modo a liberarsi e uscire dal veicolo, morendo probabilmente annegato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza, ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso del poliziotto.