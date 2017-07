in foto: Ornella Muti in uno scatto di Pino Settanni

Un vero e proprio "film" del cinema italiano attraverso cinquanta scatti dei suoi protagonisti. Si annuncia un evento imperdibile dell'estate romana, la mostra fotografica "Primi Piani – Le icone del cinema italiano fotografate da Pino Settanni" al Teatro dei Dioscuri al Quirinale. Cinquanta scatti di uno dei geni della fotografia italiana, dal 26 luglio al 24 settembre 2017, attraverso cui passa il racconto di una immensa stagione del cinema italiano. Da Fellini e Mastroianni, a Monica Vitti e Mariangela Melato, fino a Robert Mitchum e Dario Argento.

L'Istituto Luce Cinecittà torna a celebrare il genio fotografico di Pino Settanni con un’esposizione che che omaggia la sua opera più nota e inimitabile, quella di ritrattista delle stelle, delle icone, dei protagonisti del cinema italiano. L'inaugurazione al pubblico è prevista per stasera, mercoledì 26 luglio presso il Teatro dei Dioscuri al Quirinale (via Piacenza, 1), in significativa coincidenza con gli 80 anni festeggiati quest’anno da Cinecittà.

La mostra riunisce i più celebri scatti di attrici, attori, divi, registi, immagini note e presenti nella memoria di appassionati, e altre meno conosciute e assolute scoperte per tutti gli amanti della settima arte, dedicate a personaggi amatissimi, parte della memoria collettiva e del nostro immaginario.

Informazioni.

PRIMI PIANI – Le icone del cinema italiano fotografate da Pino Settanni

Promossa e organizzata da Istituto Luce-Cinecittà

Roma, Teatro dei Dioscuri al Quirinale – Via Piacenza, 1

Dal 25 luglio al 24 settembre 2017

orari: Martedì, Mercoledì e Giovedì 10.00-18.00

Venerdì, Sabato e Domenica 10.30-19.00

(chiusura estiva dal 12 al 18 agosto)

INGRESSO GRATUITO

Info e prenotazioni: dioscuri@cinecittaluce.it