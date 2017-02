A giocare un ruolo importante sarà stata sicuramente la lunga lontananza ma molto probabilmente è stata complice anche l'occasione speciale di San Valentino dietro l'evasione di un giovane ragazzo pugliese che nelle scorse ore è scappato via dall'abitazione dove scontava la pena per andare a trovare la sua amata, anche lei detenuta ma in un'altra casa. Una vera e propria fuga d'amore nel giorno della Festa degli innamorati che però è costata molto cara ai due fidanzati, entrambi di Corato, nella città metropolitana di Bari.

I carabinieri della locale stazione nel solito giro di controllo infatti non hanno trovato in casa il 21enne, detenuto ai domiciliari per alcuni furti commessi a danno di anziani, e si sono messi alla sua ricerca. Conoscendo i suoi sentimenti quindi sono andati a casa della ragazza che abita poco lontano e nello stesso quartiere. I militari lo hanno incrociato proprio mentre usciva dall'abitazione della donna e quindi lo hanno bloccato e arrestato nuovamente. Di fronte al giudice il giovane ha ammesso l'evasione spiegando che si era trattato di una fuga per amore. Una giustificazione che però non gli è servita ad evitare la denuncia e nuove misure restrittive nei suoi confronti. Denunciata infine anche la sua ragazza che pur non essendosi allontanata da casanon avrebbe potuto vedere un pregiudicato.