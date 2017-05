Ci sono alcuni morti e feriti a Manchester, in Inghilterra, a causa dell'incidente la cui dinamica non è stata ancora appurata, avvenuto in serata alla Manchester Arena, dove è stata udita almeno una esplosione che ha scatenato il panico fra migliaia di persone subito dopo la conclusione di un concerto della cantante americana Ariana Grande. Lo riferisce la polizia della città britannica. Il giornale inglese Independent scrive che sui social molti raccontano di persone che fuggono in lacrime e coperte di sangue ma non è chiaro cosa avrebbe provocato "i forti boati" uditi verso la fine del concerto. C'è chi li definisce "spari o bombe" ma altri affermano invece che potrebbe trattarsi dello scoppio di un altoparlante che ha provocato il panico.