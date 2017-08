Nella notte tra giovedì e venerdì c’è stato un incendio alla Torch Tower di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, una delle torri residenziali più alte al mondo. Fumo e fiamme hanno avvolto parte del grattacielo, scaraventando detriti a terra come si vede anche nei video caricati dagli utenti dei vari social media. Due auto parcheggiate alla base dell’edificio sono andate distrutte. Nonostante la paura, tutti gli occupanti sono stati evacuati e non risultano vittime. Le autorità di Dubai hanno spiegato che l'incendio ha colpito la parte superiore di questo edificio di 79 piani, alto 336 metri. Il rogo è stato poi spento dai vigili del fuoco. Non è ancora chiaro cosa l'abbia causato. Secondo il capo della polizia dell'emirato, generale Abdullah Khalifa al Marri, le fiamme sono deflagrate al 63mo piano.

Torch Tower in fiamme già due anni fa.

Nel grattacielo, che si trova nel popolare quartiere Marina sul lungomare della capitale degli EAU, c’era già stato un grande incendio nel febbraio del 2015: anche in quel caso non c’erano stati feriti. In realtà molti edifici emiratini sono stati interessati da incendi negli ultimi anni, tra cui un'altra torre di 63 piani a Dubai nel capodanno del 2016. Tanto che all'inizio di quest'anno la città ha approvato nuovi provvedimenti di sicurezza antincendio, richiedendo la sostituzione degli attuali pannelli laterali di molti edifici con altri di materiale ignifugo.