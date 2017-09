Diciotto regali, così come gli anni che separano la figlioletta di pochi mesi alla maggiore età. Solo quelli che ha voluto lasciare Elisa Girotto, 40enne trevigiana scomparsa prematuramente nei giorni scorsi dopo aver combattuto contro una grave malattia: una forma molto aggressiva di tumore al seno. Dopo aver lottato a lungo per vincere il male, la 40enne originaria di Spresiano, in provincia di Treviso, aveva capito infatti che ormai la malattia aveva preso il sopravvento e che lei non avrebbe mai potuto veder crescere la piccola Anna.

Insieme al marito così ha deciso di lasciare alla bimba un ultimo pensiero, un regalo per ogni compleanno che la bambina festeggerà fino ai 18 anni e che le ricorderanno la mamma. Quando i medici le avevano dato che le rimanevano appena pochi mesi di vita, Elisa, risoluta come sempre, aveva assicurato al compagno Alessio: "Riusciremo a fare tutto lo stesso". Insieme infatti hanno preparato il matrimonio, celebrato in anticipo lo scorso 12 agosto, e insieme infine hanno deciso di trovare un modo perché lei potesse stare in qualche modo sempre accanto alla figlia. Diciotto regali, compreso quello finale: un mappamondo con le città che lei avrebbe voluto visitare assieme alla figlia con l'invito a girare e a conoscere il mondo.