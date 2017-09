in foto: Angela Merkel al voto in Germania (Getty).

Urne aperte in Germania, dove oggi, domenica 24 settembre, sono chiamati al voto 61,5 milioni di cittadini per il rinnovo del Bundestag e, di conseguenza, del nuovo cancelliere. Ci sarà tempo fino alle 18:00 per esprimere la propria preferenza. Per molti appare scontato il risultato di queste elezioni politiche, con Angela Merkel che si appresta a iniziare il quarto mandato consecutivo alla guida del governo di Berlino. Merkel è appoggiata dalla CDU/CSU, il partito di centrocentrodestra. Il suo principale sfidante è Martin Schulz, che ha 61 anni, ed è il candidato del Partito Socialdemocratico tedesco (SPD, di centrosinistra). Fuori dalla Germania è noto sopratutto per essere stato presidente del Parlamento Europeo.

"Io spero che oggi molte persone usino il loro diritto al voto e rafforzino il futuro democratico della repubblica federale tedesca, dando il loro voto per partiti democratici – ha detto proprio Schulz, votando nella sua città natale di Wuerselen, vicino al confine olandese -. Io credo che oggi, nel giorno del voto, molte cittadine e molti cittadini stiano riflettendo su cosa fare del loro voto. Sono ottimista che l'SPD avrà un buon risultato da questa campagna elettorale". Tuttavia, l'incognita riguarda il tipo di coalizione di governo che nascerà nelle prossime settimane, mentre si fa sempre più concreto il rischio che i populisti dell'Afd diventino il terzo partito. Un elemento, questo, di fondamentale importanza, perché, essendoci in Germania un sistema proporzionale puro, per formare il nuovo esecutivo chiunque vencerà dovrà allearsi con altre forze politiche. Dovrebbero, poi, seguire, in un testa a testa per il quarto posto, i liberali dell'Fdp e la Linke, dati tra il 9 ed il 10%, mentre i Verdi si attestano intorno al 7-7,5%.