Un'auto che si fionda a tutta velocità contro i veicoli fermi ad un posto di blocco, un carro armato che si frappone al suo passaggio e la schiaccia e poi l'improvvisa esplosione. Sono le drammatiche immagini riprese in un video girato in Egitto e che testimoniano il momento esatto di un brutale attentato che poteva finire in carneficina. La vettura infatti era un'autobomba scagliata a tutta velocità contro militari e passanti e che alla fine è riuscita comunque a causare sette vittime tra cui due bambini che non sono riusciti ad allontanarsi in tempo.

La tragedia è avvenuta nei giorni scorsi nella penisola del Sinai. Le forze armate egiziane hanno spiegato che il carro armato ha individuato il veicolo che correva vero un posto di blocco vicino alla città di Arish e si è diretto contro di lui insieme ad altri mezzi. Quando ha capito che a bordo vi erano uomini armati, ha cercato di colpire il mezzo andandogli incontro e schiacciandolo, infine si è frapposto per contenere la devastante esplosione .

L'auto sarebbe stata condotta da quattro uomini armati che di fronte al mezzo cingolato hanno sparato scattare immediatamente l'intervento dei militari. Nel filmato si vede gente che corre e il carro armato che velocemente schiaccia la vettura innescando un fuggi fuggi tra i presenti. Subito dopo la deflagrazione che comunque ha investito alcuni passanti. Un portavoce dell'esercito ha detto che la bomba a bordo era ad alto potenziale con circa 100 kg di esplosivo e l'attacco avrebbe potuto uccidere 50-60 persone se avesse raggiunto il suo obiettivo. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità per l'attacco, ma non si tratta del primo attentato contro un checkpoint in questa zona dell'Egitto.