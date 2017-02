La città di Ravenna dedica a Dante Alighieri un parco letterario, l'iniziativa prese vita nel 2014 da un'idea della cooperativa Mec in collaborazione con la Società Dante Alighieri di Roma e Paesaggio Culturale Italiano, al fine di creare ininerari che potessero evocare la presenza di Dante in Romagna. A distanza di tre anni l'iniziativa prende forma: i lavori procedono rapidamente anche grazie al rinnovo del comitato scientifico. La presenza del progetto sarà funzionale anche alle celebrazioni del 2021, data cruciale che segna i 700 anni dalla morte di Dante.

Il palazzo della provincia si trasforma in "Casa di Dante"

A capo del comitato scientifico il presidente Ivan Simonini, che ha di recente dichiarato: “Il parco è un treno che viaggia su due binari, culturale e turistico. L’obiettivo è costruire un turismo colto di massa“. Ma il progetto non finisce qui, si arricchirà con l‘allargamento della zona dantesca, trasformando il palazzo della Provincia in “Casa di Dante", a cui sarà apportata anche una modifica toponomastica: ci sarà una strada da intestare a Jacopo Alighieri – figlio di Dante Alighieri, che va celebrato per il nobile merito di aver riunito i 13 canti del Paradiso di suo padre Dante.

Il settecentesimo anniversario della morte di Dante è vicino.

Anche l'occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante, nel 2021, è un motivo in più per incrementare il progetto. Difatti – aggiunge l'ex parlamentare Giuseppe Chicchi– anche ex sindaco di Rimini e fino allo scorso anno presidente del Parco letterario

In questo 2017 dobbiamo sviluppare ulteriormente la nostra attività, portando sempre più gente a conoscere Ravenna, la Romagna dantesca e i luoghi di cui Dante ha scritto nella sua opera: i 500 comitati della Società Dante Alighieri nel mondo sono potenziali fonti di visitatori per il territorio.

Il "sommo poeta" va celebrato a tutto tondo in Romagna sia per riscoprire i percorsi danteschi sia per rilanciare il turismo culturale legato a Dante e alle sue intramontabili opere. Per la città di Ravenna sarà occasione imperdibile.