Torna a parlare Massimo D’Alema, dopo il discusso intervento dei giorni scorsi, che aveva riacceso una furiosa politica all’interno del Pd. Del resto, l’intervento dell’ex Presidente del Consiglio era stato seguito a breve giro da quelli di Michele Emiliano e Roberto Speranza, entrambi molto critici con il segretario in carica del partito, Matteo Renzi, ed entrambi orientati a spingere su una questione specifica: subito il Congresso, senza aspettare le elezioni.

Sul punto interviene nuovamente D’Alema, intervistato nel corso della trasmissione di RaiTre Carta Bianca: “Se si anticipano le elezioni, è necessario anticipare il congresso. Ed è chiaro che se Renzi non lo consentirebbe si aprirebbe una frattura interna al partito. Ha detto bene Emiliano, noi vogliamo un congresso, un grande partito che viene da tante ripetute sconfitte, Roma, Torino, Referendum, ne ha bisogno”. Per D’Alema la responsabilità di una eventuale scissione sarebbe interamente da addebitare a Renzi: “Se Renzi volesse sbaraccare tutto e chiedesse le dimissioni di Gentiloni, senza cambiare la legge elettorale, la reazione sarebbe una nuova lista”. Nella lettura dell’ex deputato pugliese, il problema, relativamente all’attuale Presidente del Consiglio, è che “Gentiloni dichiara di mettersi a disposizione delle direttive di Renzi, cosa che non dovrebbe fare perché il presidente del Consiglio dovrebbe rispondere ai cittadini italiani”.

Insomma, D’Alema rilancia la possibilità di dar vita a una nuova formazione politica: “Un nuovo e serio partito di sinistra supererebbe il 10% e poi successivamente si potrebbe anche alleare col Pd, avendo una propria forza e potendo condizionare, senza consegnarsi nella mani di un nuovo gruppo dirigente”. L'idea è che con il proporzionale puro converrebbe allearsi successivamente, senza che siano dispersi i voti degli elettori del centrosinistra.

I rapporti con Renzi restano comunque molto tesi, come testimonia la stoccata che gli riserva nel finale: "Non penso a lui tutti i giorni, altrimenti mi rattristerei".