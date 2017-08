Kcna, l'agenzia stampa ufficiale del governo nordcoreano, ha replicato agli ultimi avvertimenti pronunciati dal presidente statunitense Donald Trump alzando nuovamente, e pericolosamente, il livello dello scontro: "Cancelleremo dalla faccia della terra senza alcuna pietà i provocatori (Trump, ndr) che fanno tentativi disperati di soffocare il Paese. Gli Usa soffriranno una vergognosa sconfitta e un destino tragico e definitivo se persisteranno nelle loro avventure militari, sanzioni e pressioni" contro il regime di Kim Jong-un.

Che la situazione stia diventando sempre più rischiosa lo chiarisce anche il presidente Trump, che su Twitter ha scritto: "Le misure militari sono ora state allestite in pieno e pronte a colpire, in caso la Corea del Nord agisse incautamente. Speriamo che Kim Jong Un trovi un’altra strada". Parole che preoccupano anche il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, secondo cui ci sono "rischi molto alti" di un confronto militare tra Usa e Corea del Nord, "soprattutto tenendo conto di questa retorica, sono state fatte minacce dirette di uso della forza".

I continui botta e risposta tra Washington e Pyongyang non convincono neanche la cancelliera tedesca Angela Merkel, che si è dichiarata contraria a una "soluzione militare" alla crisi: "Non vedo la possibilità di una soluzione militare a questo conflitto, ma piuttosto vedo che si deve lavorare in modo consistente, come abbiamo visto fare al consiglio di sicurezza dell'Onu". "La Germania parteciperà molto intensamente alle opzioni che non siano di tipo militare, ma ritengo che l'escalation verbale sia una reazione sbagliata", ha aggiunto Merkel in conferenza stampa. Determinante, in ogni caso, sarà il ruolo della Cina, che come gli altri invita alla prudenza per "allentare le tensioni" nella regione: "Tutte le parti dovrebbero fare di più per allentare le tensioni e evitando di prendere iniziative sulla dimostrazione di forza", ha commentato in una nota il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang. La situazione, per la Cina, è "complessa e sensibile".