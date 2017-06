Una donna di ottantasette anni, Teresa Di Palma, è stata trovata morta nel letto della sua abitazione in via Marzabotto a Corato, in provincia di Bari. Una morte che per il momento resta avvolta nel mistero dato che in casa sono stati trovati elementi che hanno spinto la Procura di Trani a disporre l’autopsia. Sarà l’esame autoptico, quindi, a stabilire se ci troviamo di fronte a una morte naturale o violenta. A trovare il corpo dell’anziana donna è stato, domenica, uno dei suoi figli, accorso a casa della madre non riuscendo a mettersi in contatto con lei. L’uomo ha chiamato subito i soccorsi, ma gli operatori del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Tracce di sangue sul letto ma nessun segno di aggressione sulla donna – Da quanto è emerso, sul cuscino della signora sono state trovate tracce di sangue, motivo per cui sono intervenuti i carabinieri, coordinati dalla Procura di Trani, per fugare ogni dubbio. Dalla casa comunque sembra non manchi nulla, né la donna presenta segni di aggressione che potrebbero indurre a pensare all'ipotesi di una rapina sfociata in omicidio. I carabinieri per diverse ore hanno effettuato i rilievi del caso nell’abitazione della donna e, al termine delle operazioni, l’appartamento è stato posto sotto sequestro.