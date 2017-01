Doveva essere il punto di svolta per ridare slancio al lavoro dei Tribunali italiani dopo decenni di blocco del turnover, ma il concorso pubblico per 800 posti di lavoro da cancelliere rischia di diventare un nuovo grande fardello per l'amministrazione pubblica italiana. Come segnala il Corriere della Sera, le domande di partecipazione degli aspiranti cancellieri infatti sono giunte a quota 308mila, un dato che costringerà ad organizzare delle lunghe e complicati selezioni che di fatto ritarderanno le vere e proprie assunzioni. "Sapete cosa significa fare un concorso per più di 300mila persone? Inevitabilmente ciò sposta in là la possibilità di fare le assunzioni, perché non possiamo certo violare il legittimo diritto di ciascuno di concorrere e veder valutato il proprio valore" ha spiegato lo stesso ministro della giustizia Andrea Orlando.

Per ovviare a questi ritardi il ministero ha cercato di mettere in campo rimedi alternativi a cominciare dalla proroga per il 2017dei tirocini in tribunale. Coloro che hanno già completato nel 2016 un tirocinio formativo infatti potranno continuare il periodo di perfezionamento per ulteriori 12 mesi nella stessa sede. Non solo, accanto ai borsisti laureati in giurisprudenza in stage ci sono anche 300 lavoratori spostati dalle Regioni e 343 in mobilità obbligatoria da altre amministrazioni pubbliche. Un rimedio quest'ultimo però che ha fatto storcere la bocca a molti visto che si tratta solo di rafforzamenti di personale sul piano numerico ma di fatto con addetti provenienti da mansioni completamente diverse che avranno bisogno di molto tempo per impratichirsi del nuovo lavoro. Ad ogni modo son tutti rimedi che no possono nulla di fronte ala cronica mancanza di personale visto che solo 2016, almeno 848 addetti sono andati in pensione: più dei futuri nuovi 800 cancellieri che entreranno in servizio