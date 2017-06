Avrebbe compiuto 25 anni il 2 luglio prossimo Francesca Farinelli, nota gelataia del Lido degli Estensi, località balneare della provincia di Ferrara. La giovane è la vittima dell’incidente stradale che si è verificato ieri, dopo le 17.15, alle porte di Comacchio, lungo via Valle Isola. La ragazza è morta a seguito di un violentissimo impatto tra la moto, una Honda Hornet, sulla quale stava viaggiando con il fidanzato ed un'autovettura sulla quale viaggiava una coppia di pensionati (il conducente è originario di Lecco, ma domiciliato a Massa Fiscaglia). La coppia erano diretta verso la statale Romea quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del comando compagnia lagunare, si è verificato il tragico scontro con l’auto che stava immettendosi nella stazione di servizio "Bertelli".

Proprio i dipendenti del distributore hanno dato l’allarme e soccorsi i feriti insieme ad un'infermiera fuori servizio. “Ho sentito un botto fortissimo – ha riferito, tra le lacrime, un dipendente della pompa di benzina ai media locali -, stavo per consegnare il resto ad un cliente e mi sono girato di scatto. Ho visto i due ragazzi volare dalla moto. Nella caduta alla ragazza si è sfilato il casco, mentre il ragazzo è caduto poco più avanti e la moto è scivolata di altri metri vicino alla scarpata”. L’urto violentissimo ha fatto letteralmente volare Francesca ad alcuni metri di distanza dal punto d’impatto, mentre la moto ha finito la propria corsa poco lontano. Il compagno della ragazza è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna, dove ora si trova ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione, Mentre il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso della 25enne.

Illesi ma sotto choc gli occupanti della macchina che hanno detto di non aver visto arrivare la moto con a bordo i due giovani fino a che non hanno sentito lo schianto. L’anziano è stato poi sottoposto all’alcol test e successivamente trasportato all'ospedale del Delta per gli ulteriori esami tossicologici previsti in caso di incidente stradale. Giunto sul luogo dell’incidente il padre di Francesca è stato colto da malore, tanto che è stato necessario l’intervento di un’ambulanza che lo ha poi trasportato all’ospedale di Lagosanto per alcuni accertamenti. La salma di Francesca Farinelli si trova ora all’istituto di Medicina Legale di Ferrara a disposizione dell’autorità giudiziaria per i rilievi autoptici. Oltre ai genitori, Francesca lascia il fratello maggiore, Mirko.