Guardava per voyeurismo, ma ha finito per assistere ad un furto. È accaduto ad un guardone trentottenne di Milano in un centro commerciale a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. L'uomo ha usato il cellulare per assistere alle operazioni di prova dei costumi da bagno delle clienti, posizionando il dispositivo a terra tra un camerino e l'altro. Come previsto, una donna entra nell'ambiente spiato, si spoglia e prova un costume. Liberato il camerino, il trentottenne recupera il cellulare ed esce, attendendo il momento buono per osservare il filmato.

L'esperienza del voyeur naufraga, poiché un addetto alla sicurezza aveva notato lo strano comportamento dell'uomo, lo ferma e allerta i Carabinieri. I militari si fanno consegnare lo smartphone, grazie al quale confermano i propri sospetti, ma non solo. L'uomo ha effettivamente filmato la donna, ma la vera sorpresa è nel comportamento di quest'ultima: dopo aver provato il costume, la donna semplicemente si veste ed esce dal camerino. Da qui prende l'uscita e va via senza pagare la merce. L'uomo è stato denunciato per interferenza illecita nella vita privata, mentre la donna spiata per furto.