Quali conseguenze avrà per l’Italia l’attacco ucraino alle navi russe nel porto di Bengasi? L’analista Arturo Varvelli smonta i timori del governo Meloni: “La vera minaccia per Roma non è Kiev ma la presenza russa sottovalutata. Il nostro Paese colga l’occasione per chiedere il ritiro di Mosca dalla Libia”.

Il conflitto russo-ucraino è arrivato nei giorni scorsi a lambire le coste del Mediterraneo, a poche centinaia di chilometri dall’Italia. L’operazione condotta con droni marini da Kiev nel porto di Bengasi contro alcune navi di Mosca ha infatti riacceso l’allarme sui fragili equilibri libici, spingendo la Difesa italiana a valutare un rafforzamento delle misure di protezione per i 200 militari della missione MIASIT di stanza a Misurata, da dove secondo fonti russe sarebbero partiti i raid ucraini.

Ma quanto è concreto il rischio che la Libia diventi un nuovo fronte di guerra per procura e che Mosca, insieme al generale Khalifa Haftar, torni a usare l’arma dei flussi migratori per fare pressione su Roma? Fanpage.it ne ha parlato con Arturo Varvelli, direttore dell'ufficio di Roma e Senior Policy Fellow dell'European Council on Foreign Relations (ECFR), tra i principali esperti italiani di Libia e delle relazioni italo-libiche.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha criticato l’operazione ucraina contro la Russia in Libia sostenendo che potrebbe compromettere il percorso di stabilizzazione di quel Paese. È d'accordo con questa lettura?

No, la trovo troppo allineata a un approccio timoroso verso rischi inesistenti. La Libia non è affatto un Paese avviato sulla strada della stabilità, come lascia intendere Tajani credendo che Kiev stia danneggiando chissà quale percorso virtuoso. L'unico tentativo in corso è la mediazione dell'inviato speciale americano Massad Boulos, imparentato con Donald Trump, che punta a mettere d'accordo due famiglie libiche più importanti per metterle alla guida del Paese. Ma in Libia questo schema – che presuppone l'accordo tra i clan, l'assenza di ambizioni divergenti al loro interno e l'accettazione da parte di tutti gli esclusi – non ha mai funzionato. Anche se si arrivasse a un'intesa, il giorno dopo entrerebbero in azione attori pronti a farla naufragare, anche militarmente. I libici stanno semplicemente tergiversando perché sanno che l'amministrazione americana ha meno di due anni prima delle prossime elezioni. La prospettiva va quindi ribaltata: la vera minaccia in Libia, oltre alla sua cronica instabilità, non è l'azione ucraina, ma la presenza russa che viene costantemente sottovalutata.

Ci aiuti a inquadrare il contesto interno: com’è suddivisa oggi la Libia e chi controlla davvero il territorio?

Il Paese è diviso almeno in due, ma è già una semplificazione. Da una parte c’è il governo riconosciuto dalle Nazioni Unite a Tripoli, guidato da Dbeibah, dall’altra l’amministrazione della Cirenaica controllata dalla famiglia del generale Khalifa Haftar. All'interno, soprattutto in Tripolitania, esistono poi ulteriori divisioni. Sul piano militare, Haftar ha consolidato una posizione di forza anche grazie alla presenza russa: prima il Gruppo Wagner e oggi l’Africa Corps, che secondo le fonti di intelligence più accurate contano tra i 1.000 e i 1.500 uomini. Sembrano pochi, ma in un Paese in cui non esiste il monopolio statale della forza e operano milizie mal equipaggiate, fanno la differenza. A ovest, invece, il peso determinante è quello della Turchia: nel 2019 fu Ankara a salvare Tripoli dall’offensiva di Haftar e oggi i turchi danno le carte. Dubito che in Tripolitania si muova foglia senza che Ankara lo sappia, e credo che anche il recente attacco ucraino sia avvenuto quantomeno con una certa compiacenza turca.

Il leader turco Recep Tayyip Erdogan, a destra, con Khalifa Haftar, a sinistra

In questo scenario così frammentato, quali sono oggi i principali interessi italiani in Libia?

Gli interessi dell’Italia restano quelli storici e ruotano attorno a due assi: i flussi energetici e i flussi migratori. Sul fronte energetico, il peso della Libia per il nostro fabbisogno è diminuito notevolmente. Negli ultimi 15 anni, vista la cronica instabilità politico-militare, Eni – che opera tramite una joint venture paritetica con la controparte libica – non ha disinvestito, ma ha aumentato gli investimenti altrove, riducendo la nostra dipendenza dalla Libia. Il gasdotto Greenstream che collega Mellitah a Gela continua a funzionare, anche se al di sotto delle sue capacità, e restano attive le esplorazioni offshore davanti alla Tripolitania e i giacimenti nel sud. Tuttavia, la precarietà politica ha ridotto molto il ruolo italiano. Sul fronte migratorio, invece, la geografia delle partenze è cambiata: se storicamente i flussi arrivavano dalla Tripolitania, nell’ultimo periodo arrivano principalmente dal Fezzan e dalla Cirenaica, aree controllate proprio da Haftar e dai russi.

Con l'attacco di Bengasi alle navi russe – rivendicato apertamente da Kiev – il conflitto russo-ucraino ha varcato le acque del Mediterraneo. Si tratta di un'operazione dimostrativa isolata per colpire la logistica di Mosca, o dobbiamo aspettarci che la Libia diventi stabilmente un teatro secondario di guerra per procura?

È difficile dirlo con certezza, ma gli ucraini non hanno una presenza militare stabile in Libia, nonostante tutto ciò che si è detto al riguardo negli ultimi giorni. Se c’erano uomini sul campo, si trovavano in qualche porto tra Tripoli e Misurata per un’azione mirata e circoscritta. La guerra con la Russia è già un conflitto asimmetrico su scala globale: Kiev ha colpito forze russe anche nel Sahel, così come vediamo droni russi sorvolare gli aeroporti europei e probabilmente, qualche giorno fa, anche la base di Sigonella, in Sicilia. Tuttavia, non credo che la Libia diventerà stabilmente un teatro di guerra aperta. Colpire in profondità i mille, 1.500 militari russi dispiegati nelle basi libiche è logisticamente molto complicato. Quello di Bengasi appare a mio giudizio piuttosto come un atto isolato, sebbene i rischi di fondo restino.

Fonti vicine a Mosca sostengono che i droni marini ucraini siano partiti da Misurata, dove però opera anche un distaccamento dei 200 militari italiani della missione MIASIT. La Difesa italiana sta valutando di innalzare le misure di sicurezza per il nostro contingente: quanto è concreto il rischio che i nostri soldati si trovino esposti a ritorsioni russe o a fuoco incrociato nella Libia occidentale?

Onestamente, non vedo un rischio maggiore rispetto a quello che già esisteva prima di questa operazione. La Libia è di per sé un contesto instabile e precario, e l’Europa è già esposta alle azioni ibride e asimmetriche di Mosca. Il fatto stesso che la Difesa stia prendendo tempo per valutare un eventuale innalzamento delle misure di protezione dimostra che non c’è una minaccia imminente o urgente. Credo che il nostro governo stia mostrando un approccio eccessivamente timoroso di fronte a un episodio che resta al momento assolutamente circoscritto.

L'attacco ucraino alla Russia rischia di spingere Haftar, alleato di Mosca, a usare la leva migratoria o energetica come strumento di pressione sull'Italia e l'Europa?

Il rischio di una strumentalizzazione dei flussi migratori – come già accaduto a Ceuta con il Marocco – esiste potenzialmente ed è un elemento da tenere presente, anche se al momento non appare imminente. Più i russi restano in Libia e collaborano con Haftar, più questa leva può essere attivata. Ma in questo momento vedo soprattutto una finestra di opportunità che l’Italia dovrebbe cogliere. Haftar si sta muovendo su più tavoli: proprio nelle ultime ore si è recato ad Ankara per incontrare i vertici turchi, dimostrando di voler guardare altrove rispetto a Mosca. Se la famiglia Haftar ambisce a ottenere la presidenza del Consiglio presidenziale libico attraverso la mediazione americana, l’Italia e i partner europei – in accordo con la Turchia – devono porre una condizione chiara: chiedere formalmente ai russi di lasciare la Libia. Oggi invece Roma sembra troppo timorosa per avanzare una richiesta politica così netta.