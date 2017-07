Una giornata molto particolare da vivere come un vero supereroe, è quella che aveva chiesto di poter vivere Antonio, un bambino di 5 anni di un paese in provincia dell’Aquila affetto da tempo dalla leucemia. Un sogno che si è realizzato nei giorni scorsi grazie ai volontari di Make-A-Wish Italia, un'associazione Onlus con sede a Genova ma attiva su tutto il territorio nazionale con lo scopo proprio di realizzare i desideri di bambini e ragazzi gravemente malati.

Come racconta Il Mattino, così per il piccolo Antonio è partito un invito speciale: una lettera in cui gli si chiedeva di intervenire come nuovo membro della banda dei Super Pigiamini, il gruppo di bimbi dei cartoni animati che si trasformano in supereroi. Ad Antonio è stato chiesto di intervenire per affiancare i protagonisti della nota serie animata e difendere il mondo dalle minacce di uno scienziato pazzo. Il bambino non se l'è fatto ripetere due volte e si è subito lanciato nella sfida.

Per lui si sono aperte le porte del Parco Avventura Majella di Piana delle Mele, a Guardiagrele, in provincia di Chieti. Con tanto di costume da Super Pigiamino, Antonio così è passato attraverso alcune prove di abilità arrivando infine al talismano contenuto in uno scrigno magico, battendo il malvagio e dimostrando così di poter entrare a far parte della banda di supereroi.