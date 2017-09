Aveva appena fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. La ragazza gli aveva detto “sì”. Quel che è certo è che il 32enne giapponese vittima di questo incredibile quanto sfortunato incidente nella prefettura di Okinawa era colmo di gioia quando è morto. L’uomo è precipitato dal ponte che collega le isole Miyako e Irabu: un volo di 30 metri che non gli ha dato scampo. Secondo quanto scrive il Daily Mail, il ragazzo avrebbe perso l’equilibro proprio mentre stava festeggiando la bella notizia.

La tragedia si è verificata sul ponte Irabu lungo la bellezza di 3.540 metri, la più lunga struttura libera del Paese. Stando al sito di notizie Japan Today, dopo essere arrivato con la fidanzata in un punto centrale del ponte, il 32enne le avrebbe chiesto di avvicinarsi al bordo per “godere della vista”, quando in realtà intendeva sorprenderla con un anello. Mentre stavano ammirando il panorama insieme, l'uomo le ha fatto la proposta di matrimonio. La giovane donna non ha esito ad accettare, provocando una reazione nel compagno che però si è rivelata esagerata. Il ragazzo è infatti saltato su una ringhiera, ha perso l’equilibro ed è finito giù in mare. La fidanzata ha immediatamente dato l’allarme: le operazione di ricerca si sono concluse solo dopo 7 ore col ritrovamento del corpo ormai senza vita. Stando a quanto accertato dalla polizia, la vittima aveva bevuto prima del drammatico incidente.