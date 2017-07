È un filmato sconvolgente quello che arriva da Chicago. Le immagini mostrano un uomo nudo, di circa 20 anni, coperto di sangue soprattutto nelle parti basse del corpo dopo essersi presumibilmente ferito al pene, che urla frasi senza senso e minaccia i residenti che intanto riprendono la scena dietro un grande cancello metallico. Il protagonista della clip, non identificato, sembra essere sotto l’effetto di droghe. I fatti sono avvenuti lunedì sera all'incrocio tra Grace Street e Drake Avenue nella comunità di Irving Park.

“Esci da lì dentro, st**nzo” grida l’energumeno alle persone al di là dell’inferriata. “Calmati” gli gridano i residenti, mentre un’agente della polizia di Chicago lo tiene sott’occhio. Ad un certo punto, il ragazzo cade a terra. A quel punto, la persona che sta filmando grida contro l’agente: “Sparagli, spara contro quel figlio di pu**ana”. Un altro veicolo della polizia arriva sul posto scena e un ufficiale esce dal pezzo. L'uomo cerca di rialzarsi di nuovo, ma ormai è circondato dai poliziotti. Uno di loro avrebbe anche usato il taser per immobilizzarlo.

Non è chiaro se l'uomo sia stato arrestato o se è stato ricoverato in ospedale. "Sono andato a trovare il mio ragazzo dopo il lavoro, e quando ho parcheggiato l’ho visto rotolarsi in mezzo alla strada", ha detto Eriz Gonzalez, una delle testimoni presenti sulla scena. "La gente era intorno a lui che provava a scacciare via tutti. Ad un certo punto si è spogliato completamente in mezzo alla strada, poi ho visto che sanguinava. Ho lasciato subito la mia auto e mi sono rifugiata in casa” aggiunge.