Nella giornata di ieri, martedì 12, alla fine di un'audizione al Copasir del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che ha toccato tutti i dossier della sicurezza nazionale, si è appresa la notizia che il consulente legale in Egitto della famiglia Regeni è stato arrestato. È stata un'Ong egiziana a confermarlo: Ibhrahim Metwaly è stato messo agli arresti per 15 giorni. L'accusa per lui è di aver cospirato contro lo Stato. Avrebbe collaborato con altre associazioni internazionali che si occupano di diritti umani. Allo scadere di questi 15 giorni probabilmente la convalida verrà rinnovata ancora, è difficile che con queste accuse possa essere rilasciato a breve.

L'avvocato sembrava scomparso nel nulla, di lui si erano perse le tracce nella mattinata del 10 settembre, all'aeroporto del Cairo. L'uomo doveva recarsi a Ginevra, per una conferenza stampa delle Nazioni Unite sulla violazione dei diritti umani in Egitto: nella città svizzera però l'uomo non è mai arrivato. Avrebbe dovuto presentare una relazione sull'ultimo report presentato dalla sua associazione Ecrf, Egyprian Commission for right and freedom, che si occupa proprio sulle sparizioni forzate in Egitto. Metwaly è il padre di un ragazzo sparito due anni fa.

Anche l'ex premier Enrico Letta questa mattina in un'intervista rilasciata a Massimo Giannini su Radio Capital ha ricordato la necessità di trovare la verità sul caso Regeni, e ha parlato di "balletto inaccettabile" da parte delle autorità egiziane: "Su questo non credo ci possa essere realpolitik: bisogna reagire con fermezza. Le autorità egiziane hanno dimostrato di prenderci in giro e l'Italia non può farsi prendere in giro di fronte a una tragedia come questa".

Domani intanto si insidierà al Cairo l'ambasciatore Giampaolo Cantini che, come ha assicurato il premier Gentiloni, avrà il mandato di ottenere la massima collaborazione da parte delle autorità egiziane. La decisione di inviare il diplomatico in Egitto è stata difesa da Gentiloni, che ha detto: "Trovare la verità sull'uccisione di Giulio Regeni è un dovere di Stato".