Tragedia sfiorata venerdì pomeriggio in un'area di servizio lungo la strada provinciale 22 nel comune di Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova. Durante il rifornimento di gpl ad un camper qualcosa è andato storto e, dopo un violento botto, le fiamme hanno avvolto il mezzo a bordo del quale vi era una intera famiglia composta da sei persone. Nell'esplosione e nel successivo incendio cinque di loro sono rimasti feriti, tra cui quattro bambini, ed è stato necessario il loro trasporto nei pronto soccorso degli ospedali della zona per le cure.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 17 nella piazzola di un distributore di carburante in località Fratte. Fortunatamente nessuno dei coinvolti nell'incidente è pericolo di vita. I due bambini più grandi, che hanno ferite in tutto il corpo, sono stati trasportati al centro Grandi Ustioni di Padova, dove sono ricoverati con prognosi riservata. Anche la mamma ha ferite su tutto il corpo ed è all’ospedale di Cittadella. I due più piccoli invece se la sono cavata con qualche bruciatura più lieve e sono stati trasportati all'ospedale di Camposampiero. L'unico illeso è il padre che era all'esterno del camper al momento dello scoppio, presumibilmente impegnato nelle operazioni di rifornimento di gpl. Sul posto oltre alle ambulanze e ai vigili del fuoco sono accorsi anche i carabinieri della compagnia di Cittadella che ora dovranno accertare le cause che hanno innescato l’esplosione.