Alcune organizzazioni sindacali (CUB Trasporti, Usb, Confael e Assovolo) hanno indetto per la giornata di oggi, 28 maggio 2017, otto ore di sciopero, dalle 10 alle 18. La compagnia aerea è stata costretta a cancellare numerosi voli nazionali e internazionali, attivando però un piano straordinario per riproteggere i voli cancellati sui primi velivoli disponibili. Al 24 maggio Alitalia ha comunicato che per circa l'80% dei passeggeri era stata trovata una soluzione alternativa, ma negli aeroporti italiani la situazione è di estremo disagio.

Per limitare il più possibile i disagi, Alitalia invita tutti i viaggiatori in possesso di un biglietto per volare oggi, a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.Alitalia ha previsto un rafforzamento del proprio personale negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate per assicurare la massima assistenza ai passeggeri.

Allo sciopero di Alitalia si somma inoltre il guasto agli impianti informatici della compagnia aerea britannica British Airways, che da ieri ha letteralmente paralizzato il traffico aereo causando gravi disagi ai passeggeri in partenza per viaggi a medio raggio e intercontinentali e numerose proteste negli aereoporti internazionali di tutta Europa. La compagnia ha fatto sapere che il guasto sarebbe ora in via di risoluzione e che nel corso delle prossime ore la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Nel corso della notte tra sabato e domenica la compagnia ha inoltre fatto sapere di aver riprogrammato tutte le partenze previste dagli scali londinesi di Heathrow e Gatwick. "Siamo estremamente spiacenti per l'enorme disagio che stanno vivendo i nostri clienti e capiamo quanto sia frustrante. Credo che la causa principale del blocco sia stata una questione di alimentazione del nostro sistema informatico, e non abbiamo alcuna prova di attacchi informatici," ha dichiarato il direttore generale della Compagnia, Alex Cruz.