Il bonus cultura per i 18enni di 500 euro messi a disposizione del governo Renzi da poter spendere in libri, musei, concerti e spettacoli ha suscitato una reazione completamente negativa nei diretti interessati. I titolo sono stati rivenduti online illegalmente. Come si legge su Repubblica, l'allarme è stato lanciato da Antonella Paparella di Bari, precaria, laureata in Lettere che sui social network ha scorto il posto di Alex sul gruppo Facebook dedicato al commercio e allo scambio di testi usati: "A chi è interessato vendo buoni rimanenti del Bonus Renzi a metà prezzo, per l'acquisto di libri sui siti Mondadori, Feltrinelli, Libraccio e Amazon".

La denuncia parte da Bari, dove una ragazza si è accorta di annunci online illegali.

Come testimonia la ragazza barese Antonella Paparella: "Da qualche tempo compaiono annunci di ragazzini che si propongono, per acquistare libri col Bonus Renzi da rivedendere a metà prezzo" che ha denunciato questa pratica illegale e dannosa. L'impresa si è rivelata davvero semplice dato che per incassare 500 euro è stato sufficiente ottenere il Sistema pubblico di identità digitale e poi accedere alla piattaforma dedicata '18app.it'. Prima di sensibilizzare alla lettura e alla cultura in senso più ampio forse sarebbe il caso di sensibilizzare sull'educazione e la correttezza dei neomaggiorenni.

Decine di annunci in cui si tenta di vendere il bonus cultura online.

Sono decine gli annunci rintracciati sugli appositi gruppi Fb, ma qualcuno è indignato e protesta: "Basta diciottenni che usano il loro bonus per comprare altro sono la vergogna d'Italia e il simbolo di quanto siamo caduti in basso: 500 euro da investire nel loro futuro, buttati come fossero immondizia". "Io il buono l'ho usato per riempire la libreria": reagisce così una ragazzo che allago foto di scaffali della sua libreria riempiti da libri. Quello che è venuto a mancare è il rispetto e il senso civico. Sono stati anche comprati libri e gli stessi sono stati rivenduti senza nessuna difficoltà o esitazione.