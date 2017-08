Un ragazzo di venticinque anni è morto dopo essere stato accoltellato durante un diverbio per motivi di circolazione stradale avvenuto a Bitonto, nel nord Barese. L'uomo responsabile dell’accoltellamento sarebbe un sessantenne che ancora non è stato rintracciato. Il giovane accoltellato a morte si chiamava Giuseppe Muscatelli. Secondo le prime notizie, era andato a prendere la fidanzata che lavora come commessa in un negozio del centro di Bitonto.

La lite dopo un tamponamento tra il 25enne e un altro automobilista – Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, che indagano sul tragico episodio, tutto sarebbe scaturito da un tamponamento tra due auto nel centro abitato del paese, all'incrocio tra via Garibaldi e via Verdi. I conducenti delle due automobili avrebbero spostato le vetture per verificare i danni e uno dei due, il ragazzo di venticinque anni, avrebbe messo la vettura di traverso. A quel punto sarebbe intervenuto l’aggressore, che viaggiava a bordo di un'auto di colore scuro, che avrebbe affrontato e litigato con il conducente dell'auto posta di traverso sulla carreggiata e che gli impediva di passare.

Il sessantenne ha estratto un coltello, ha colpito il giovane ed è scappato – La lite tra Muscatelli e l'altro automobilista è rapidamente degenerata. L'uomo all'improvviso avrebbe infatti estratto un coltello e avrebbe colpito al torace il giovane per poi darsi alla fuga. Il ragazzo, che è riuscito a fare alcuni passi per chiedere aiuto ai passanti, è stato trasportato all'ospedale San Paolo di Bari ma per lui non c'è stato nulla da fare. È morto circa due ore dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed è scattata immediatamente la caccia all'aggressore. Sono state acquisite le telecamere di sorveglianza della zona e interrogati passanti e testimoni.