Rimasta presumibilmente in casa da sola, una bambina di due anni circa si è arrampicata sul parapetto del balcone dell'appartamento al primo piano di un palazzo in cui vive con la famiglia e ha camminato per molti minuti sul cornicione, rischiando di cadere. I passanti, testimoni della scena, hanno subito lanciato l'allarme e poi cercato di salvarle la vita. Per qualche minuto hanno rassicurato la bimba, invitandola a lasciarsi cadere tra le braccia di cinque uomini accorsi per trarla in salvo. La vicenda è accaduta nella cittadina turca di Sanliurfa, vicina al confine con la Siria. A un certo punto la bimba si convince e si lascia cadere dal primo piano, presa da quei passanti che spaventati hanno cercato ogni modo per salvarle la vita. "Ero nel mio negozio a lavorare. Una donna è corsa a chiamarmi dicendomi che c'era la figlia del mio vicino era appesa al balcone. Sono corso immediatamente sotto il balcone di casa sua e alcuni miei amici mi hanno seguito per darmi una mano a salvarla. L'abbiamo presa al volo. Grazie a Dio non è successo nulla", ha raccontato uno dei cinque uomini testimoni della vicenda.