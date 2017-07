Ben 17 medici sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Catania a seguito della morte della piccola Clohé Anna Guglielmino, la bimba di 11 mesi deceduta il 17 luglio scorso all'ospedale Garibaldi Nesima del capoluogo etneo dopo quattro mesi di coma. L'inchiesta, avviata già nel marzo scorso a seguito della denuncia dei genitori della bimba ai carabinieri del Nas, ha identificato infatti i dottori che avrebbero avuto un ruolo nella vicenda della bambina e ora intende accertare se effettivamente alla piccola siano state negate le cure necessarie come sostiene la famiglia.

I pm che hanno provveduto a cambiare il capo d'imputazione da lesioni a omicidio colposo, hanno anche disposto l'autopsia sul corpo della bimba e l'acquisizione di tutte le cartelle cliniche per stabilire le cause esatte del decesso nonché l'esistenza di responsabilità professionali e dunque se richiedere il rinvio a giudizio degli indagati. In particolare resta da accertare se siano state rispettate tutele linee guida e se i medici avrebbero potuto adottare misure e tecniche particolari e se queste avrebbero potuto provocare un miglioramento nelle condizioni di salute della bimba.

Secondo la famiglia della piccola la morte del bimba infatti non sarebbe stato un evento inevitabile ma una tragedia che poteva essere evitata con la dovuta attenzione da parte dei medici che l'hanno tenuta in cura. Per loro i medici avrebbero aspettato troppo tempo prima di intervenire chirurgicamente, sottovalutando la pericolosità della situazione. Non solo, quando la piccola è andata in coma, ai genitori non sarebbe stata proposta nessuna terapia specifica. "La situazione è molto delicata, c'è un'indagine in corso, ci sono fatti che si devono ancora chiarire ma non posso nascondere che abbiamo tutti sofferto molto da un punto di vista emotivo per il decesso della bimba", si è limitato invece a spiegare il direttore generale dell'ospedale catanese.