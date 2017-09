Un bambino di 2 anni e mezzo di Vilvoorde, in Belgio (Brabante Fiammingo), è morto soffocato mentre mangiava un Babybel, il noto mini spuntino al formaggio. Il dramma è avvenuto sabato 2 settembre, come si legge sul quotidiano fiammingo Het Nieuwsblad. Sembra che i genitori della giovanissima vittima, avessero i loro tre figli ad una babysitter della zona. Il più giovane dei tre è quello che è rimasto soffocato: il formaggio gli è rimasto bloccato in gola, tanto da causare l'asfissia e quindi il decesso. “La babysitter, che era stata addestrata al primo soccorso, ha fatto quello che poteva. Chiamando i soccorsi, è riuscita anche a rianimare nostro figlio. Il suo cuore aveva anche cominciato a battere durante il trasporto all'ospedale", secondo quanto detto dai genitori. L’intervento immediato purtroppo non ha evitato il peggio: è stata dichiarata la morte cerebrale del piccolo, tanto che la scorsa settimana, per quanto riferito dal padre, la famiglia ha preso l’amarissima scelta di staccare il respiratore. Il bimbo è stato cremato l’altro ieri.

Sono stati gli stessi genitori a premere per la divulgazione della notizia, “affinché tragedie come questa non accadono più”. I giornali belgi hanno infatti evidenziato che non sarebbe il primo dramma del genere. "Noi non incolpiamo nulla a Babybel, ma questa non è la prima volta che un bambino è soffocato mentre si mangia il formaggio", hanno continuato a sostenere madre e padre della vittima. "Sono consapevole" che in passato ci siano state altre tragedie simili, ha detto sua madre. "Avevo letto queste storie nella stampa. Sono stata anche attenta a ciò che mangia a piccoli pezzi. "E' ancora successo."

Alcuni esperti stanno discutendo sull’importanza di evidenziare un avviso contro il rischio di soffocamento sulle confezioni di determinati alimenti. Da parte sua, il marchio Babybel ha fatto sapere di essere “impegnato ad effettuare questa operazione”, ha annunciato il suo CEO Frédéric Dufour, che inoltre, in prima persona, ha espresso tutta la sua vicinanza ai genitori ed alla famiglia per la tragedia.