Allerta massima nella serata di Martedì nel centro di Barcellona, nella zona della Sagrada Familia. I Mossos d’Esquadra, la polizia catalana è intervenuta in zona facendo evacuare immediatamente l'intera area per una allerta terrorismo. Uffici, negozi e ogni genere di attività nei dintorni della cattedrale simbolo di Barcellona sono stati fatti evacuare così come le persone all'interno della cattedrale che sono state prima bloccate e all'interno e poi fatte uscire in maniera controllata. Chiusa anche la vicina fermata della metropolitana.

Secondo il quotidiano locale Lavanguardia, a far scattare l’allarme è stata la presenza di un veicolo sospetto parcheggiato in zona, probabilmente un furgone. Per ispezionare il veicolo è stato chiesto l’intervento degli artificieri e la zona nel frattempo è stata completamente isolata. La zona della Sagrada Familia e la stessa cattedrale del resto secondo le indagini sugli attentati della Rambla doveva essere il primo e reale obiettivo dei terroristi. Questi infatti stavano preparando ordigni potenti per fare una strage prima che un test errato ha fatto saltare in aria il loro covo .