Il viaggio in Austria di Samantha, una bambola-robot del sesso dal valore di circa 3700 sterline, non è stato dei migliori. La bambola, che è stata creata dall’ingegnere spagnolo Sergi Santos ed è un prototipo dotato di intelligenza artificiale, è stata esposta all'Arts Electronica Festival di Linz e ha decisamente attirato le attenzioni dei visitatori. Tanto che alla fine della fiera Samantha è dovuta tornare a Barcellona per essere riparata. A quanto pare, infatti, in qualche caso l'interesse dei visitatori della fiera si è trasformato quasi in molestia e appunto al termine dell’evento la bambola, progettata per interagire rispondendo alle carezze sessuali e a quando le si parla, ha riportato diversi danni ed è stata necessaria una riparazione globale.

Il commento del creatore di Samantha: "L'ho trovata sporchissima" – A spiegare cosa è accaduto durante la fiera in Austria è stato lo stesso creatore di Samantha: “Le hanno rotto due dita, le hanno toccato insistentemente seno, gambe e braccia. Alla fine della fiera l'ho trovata sporchissima”, ha raccontato decisamente amareggiato Santos, che ha parlato di una “cattiveria”. “La gente – ha aggiunto – non ha capito la tecnologia: non hanno dovuto pagare e l'hanno trattata come dei barbari”.