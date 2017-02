Una donna italiana di 39 anni rischia l'ergastolo in Australia. Elisa Salatino è stata fermata domenica scorsa all'aeroporto internazionale di Melbourne dalla Forza di frontiera australiana (Abf): con sé aveva 5 kg di cocaina. La donna era in arrivo da Roma e mentre il suo bagaglio passava ai raggi X durante i controlli di routine, sarebbe stato scoperto un doppio fondo assemblato con un pannello di legno compensato, secondo quanto fatto trapelare dalla Australian Federal Police. All'interno dello scomparto i doganieri hanno rinvenuto diversi pacchetti, che in base alle analisi risultavano contenere stupefacente per 5 kg, per un valore di 1,1 milioni di dollari (quasi 800mila euro), come evidenzia 9news.com.

L’italiana è stata quindi arrestata dalla polizia federale australiana ed è comparsa oggi davanti a un tribunale di primo grado, la Magistrates' Court di Melbourne. L’accusa nei suoi confronti è “importazione e possesso di una quantità commerciale di droga soggetta a controllo di confine", reato per il quale la pena massima prevista è l'ergastolo. Ulteriori test saranno condotti per determinare il peso esatto e la purezza della sostanza.. E' stata quindi rinviata a giudizio al 22 maggio.