Spiacevole inconveniente per un volo Ryanair partito dallo scalo aeroportuale di Madrid, in Spagna, e diretto a Dublino, in Irlanda. Nel tratto finale del percorso, infatti, una violenta turbolenza, dovuta alla tempesta Ewan che ha colpito l'Irlanda, ha reso il viaggio molto sgradevole per i passeggeri a bordo che si sono ritrovati nel pieno di fortissimi venti subendo sobbalzi e scossoni per diversi minuti. Proprio a causa del forte vento il pilota ha dovuto abortire il suo primo tentavo di atterraggio a Dublino e quindi l'aereo è stato messo in attesa per un secondo tentativo ma alla fine, dopo diversi giri nei cieli irlandesi , il velivolo è stato dirottato in un altro scalo, a Shannon, dove è atterrato senza problemi.

L'aereo avrebbe dovuto decollare di nuovo al volta di Dublino con tutti i passeggeri, ma qui è accaduto il caos. Decine di passeggeri infatti terrorizzati da quanto accaduto in precedenza si sono rifiutati di decollare di nuovo pretendendo di scendere dal velivolo. "Dovevamo atterrare a Dublino alle 12:20. Il pilota ha cercato di toccare terra, ma è decollato di nuovo. Ci hanno detto che ci stavano deviando a Shannon e siamo arrivati lì alle 1:15" ha raccontato ai giornali locali una donna che era a bordo, aggiungendo: "È stato un volo estremamente turbolento, c'erano persone che vomitavano e assolutamente terrorizzati". Molti di loro hanno voluto aspettare diverse ore per u altro volo invece di decollare immediatamente