La polizia inglese ha comunicato di avere eseguito un terzo arresto in merito all'attentato alla metropolitana di Parsons Green avvenuto a Londra lo scorso 15 settembre. Si tratta di un giovane di venticinque anni che è stato fermato da agenti dell'antiterrorismo a Newport, nell'Alles. La polizia britannica ha anche comunicato che una perquisizione è in corso nell'abitazione dell'arrestato a Newport. Gli altri due uomini arrestati nei giorni scorsi sono ancora in cella. Il primo ad essere bloccato dalla polizia è stato un ragazzo di diciotto anni che avrebbe piazzato l'ordigno esplosivo sul convoglio della metropolitana di Londra. Da quanto emerso, il giovane sarebbe un rifugiato siriano che era stato affidato a una coppia di anziani benefattori, Penelope e Ronald Jones, residenti a Sunbury-on-Thames, nel Surrey. Era stato fermato dalla polizia due settimane prima dell’attacco ma poi era stato rilasciato. Il secondo fermato è un giovane siriano di ventuno anni catturato a Hounslow, nella parte meridionale della capitale.

L’attentatore sarebbe sceso una fermata prima dell’esplosione – Nuovi dettagli sull'attentato nella metropolitana di Londra sono stati forniti nelle ultime ore da un giornalista di Bbc News, corrispondente responsabile degli Interni dell'emittente pubblica britannica. A suo dire, la persona sospettata di essere l'autore dell’attacco è sceso dalla carrozza in cui ha lasciato l'ordigno artigianale, alla stazione precedente di Putney Bridge, circa 90 secondi prima dell'esplosione.

Una trentina i feriti dell’attacco – L'esplosione dell'ordigno rudimentale in un treno fermo alla stazione della metropolitana di Parsons Green, a sud ovest del centro di Londra, ha provocato una trentina di feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni. L'attacco, compiuto intorno alle 8.20 ora locali di venerdì scorso, è stato rivendicato dai jihadisti dell'Isis attraverso l'agenzia Amaq, organo di propaganda dello Stato islamico.