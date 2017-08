Paura ieri ad Arezzo, dove un bambino di soli 20 mesi è precipitato da una finestra di un appartamento della Caritas della città toscana: il piccolo è riuscito a salvarsi malgrado abbia fatto un volo di almeno cinque metri ed è ora ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. È accaduto stamattina intorno alle 6 in via della Fonte Veneziana ad Arezzo. Indagata la madre, una trentacinquenne di origine romena che si trovava in casa al momento dell'accaduto insieme al bambino, al suo gemello e a un fratellino più grande.

Stando a una versione che gli inquirenti riterrebbero attendibile, mentre la mamma ancora dormiva, uno dei gemelli si sarebbe arrampicato su un termosifone e poi sul tavolo appoggiato alla finestra e da lì sarebbe poi caduto. L'allarme è scattato immediatamente, con l'arrivo di polizia e i medici del 118. Il piccolo è stato poi trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il pubblico ministero Angela Masiello ha disposto il sequestro dell'appartamento in cui è avvenuto l'incidente.

La madre del bimbo, inizialmente sentita come testimone, è stata iscritta nel registro degli indagati per lesioni colpose: alla donna è stato contestato di aver tenuto aperta la finestra sopra il lettino del bambino, una sorta di omessa vigilanza. Il piccolo, alzatosi in piedi sullo stesso lettino, arrampicandosi su un termosifone (e non salendo su una sedia come invece emerso in un primo momento), sarebbe riuscito a raggiungere il davanzale della finestra – lasciata aperta per cercare un po' di refrigerio in una serata caldissima – precipitando quindi nel vuoto.