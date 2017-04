Stava tornando da un corso di aggiornamento a cui aveva preso parte a Milano, quando improvvisamente l'imprenditore marchigiano Andrea Mancini, 43 anni, si è sentito male lungo l'autostrada, all'altezza di Lodi, mentre era alla guida della sua Porsche Cayenne verde pistacchio. Sentendosi mancare, l'amministratore delegato della Orim, azienda di Piediripa che si occupa di smaltimento e recupero di rifiuti industriali fondata dal padre Alfredo Mancini, ha accostato, fermandosi in una piazzola di sosta, incapace di proseguire il tragitto verso casa. Di lì a pochi minuti, l'imprenditore è improvvisamente morto. La vicenda è accaduta lo scorso venerdì 28 aprile, ma solo oggi è stata resa nota dalla famiglia. Al momento le cause del decesso sono ancora sconosciute e poiché si tratta di una morte improvvisa, il corpo di Mancini dovrà rimanere sotto osservazione per almeno 48 ore.

Il 43enne lascia la moglie Cristina Orlandi, titolare insieme alla famiglia di una nota pelletteria, e due bimbi di 6 e 4 anni. I funerali non sono stati fissati. Paola Crognaletti, responsabile commerciale dell’azienda di Mancini, ha commentato incredula: “Andrea stava benissimo, mai un raffreddore o un segnale di qualcosa che non andasse”. “Siamo sconvolti, era una persona che aveva un ruolo operativo e collaborava con i dipendenti. Credo che dobbiamo ancora realizzare la cosa”, ha dichiarato Norberto Principi, responsabile dell’amministrazione. Il papà di Andrea Mancini ha invece definito il figlio "un ragazzo d'oro": “Avevo sentito Andrea giovedì quando mi ha mandato un messaggio dicendo di essere arrivato a Milano, poi ieri aveva chiamato la moglie spiegando che sarebbe ripartito prima perché stava poco bene”.