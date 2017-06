La notizia è arrivata in collegamento con lo studio televisivo di #Cartabianca, su RaiTre, il programma di Bianca Berlinguer. Andrea Camilleri, l'autore best seller dei romanzi con protagonista Salvo Montalbano – sul piccolo schermo è interpretato da Luca Zingaretti – ha rivelato come "uscirà di scena" il commissario più amato d'Italia. La fine del ciclo è già segnata ed è – questa la rivelazione – stata scritta da almeno dieci anni, cioè da quando Camilleri ha deciso di far sparire l'eroe di Vigata. Ma sul resto della trama il mistero è fitto

Ho scritto la fine dieci anni fa, ho trovato la soluzione che mi piaceva e l'ho scritta di getto, non si sa mai se poi arriva l'Alzheimer. Ecco, temendo l'Alzheimer ho preferito scrivere subito il finale. La cosa che mi fa più sorridere è quando sento che il manoscritto è custodito nella cassaforte dell'editore… È semplicemente conservato in un cassetto.

Come, in concreto, uscirà di scena Salvo Montalbano? Qualcuno gli sparerà? Morirà? O semplicemente sparirà nel buio? Le rivelazioni del novantunenne Andrea Camilleri arrivano col contagocce e si crogiolano nel loro mistero, ben sapendo quanta attenzione ci sia da parte die lettori verso il protagonista di una delle saghe letterarie e televisive più amate di sempre.

Niente del genere. Montalbano non morirà. Nessuna autopsia. Ma non potrà sbucare da nessun'altra parte… Se ne andrà, sparirà ma senza morire.

Cosa sappiamo al momento dell'ultimo episodio.

Da anni si parla del manoscritto che Andrea Camilleri avrebbe scritto contenente l'ultimo episodio della saga del commissario Montalbano. Qualche anno fa il grande scrittore siciliano aveva rivelato il titolo provvisorio del racconto – "Riccardino" – nel cui finale Montalbano, chiamato sul luogo di un presunto omicidio, ritrova se stesso. Il commissario comincia a domandarsi se non agisca in un certo modo solo perché copia il suo doppio, perché l'ha visto in televisione e inizia il duello più difficile della sua vita: quello con se stesso.