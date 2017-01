Alcuni suoi video erano diventai virali online nel maggio di due anni fa perché compariva in luoghi pubblici mentre veniva porta a spasso con guinzaglio dal suo fidanzato. Ora di Anna Teshu, 24enne statunitense, non si sa più nulla dalla scorsa vigilia di Natale quando è sparita dalla casa della madre a Staten Island, New York. Da allora nessuno l'ha più vista anche se la sua pagina di Facebook con il nome di ‘Anna Matranga' è stata aggiornato l'ultima volta il primo di gennaio del nuovo anno.

Dalla stessa pagina facebook la ragazza aveva postato altre sue foto mentre indossava collare e museruola mentre era tenuta al guinzaglio di un altro ragazzo con cui si era fidanzata e con il quale ave continuato a esercitare la strana pratica di sottomissione. La sua famiglia, che non riesce più a mettersi in contatto con lei chiede di cercarla perché giudicata mentalmente instabile. Gli stessi avvocati della donna hanno ricordato che i giudici l'hanno ritenuta mentalmente incapace di sostenere un processo nel quale era accusata di crudeltà su animali dopo aver lasciato il suo cane in macchina al caldo nel giugno del 2015