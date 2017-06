È allarme massimo da alcune ore in un base militare statunitense ad Huntsville, nello stato dell'Alabama, dopo che personale della base ha segnalato degli spari all'interno del complesso che ospita anche uffici e addetti civili. Visto che nessuna esercitazione era prevista per oggi, l'area è stata immediata messa in lockdown cioè circondata e isolata dalle forze di polizia che hanno impedito per ore a chiunque di uscire o entrare.

A rivelare l'accaduto in tempo reale è stato lo stesso account twitter del Redstone Arsenal‏, la base militare, che ha informato del pericolo di una possibile sparatoria in corso e di uomini armati lanciando l'ordine "corri, nasconditi, combatti" che viene diffuso in questi casi. L'allarme è scattato intorno alle 10 del mattino e dopo oltre tre ore di ricerche e indagini nell'area, i dipendenti sono stati fatti uscire dal centro ma alcune zone continuano ad essere in lockdown per ulteriori verifiche.

Del resto il Redstone Arsenal è un'area molto vasta si trovano sedi di diverse organizzazioni civili e militari, fra cui l'aviazione dell'esercito, un comando missilistico e il Marshall Space Flight Center della Nasa. Il blocco i particolare è rimasto in vigore per alcune aree dove sonoi stati segnalati i presunti spari, al secondo piano di un edifico, mentre la polizia continua a controllare strettamente tutti i veicoli lungo le strade intorno alla base i cui cancelli però sono stati riaperti.