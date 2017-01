Da domani, 26 gennaio, e fino al 17 aprile, il MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna propone la prima personale in Italia dell'artista tedesco Jonas Burgert dal titolo "Lotsucht / Scandagliodipendenza", curata da Laura Carlini Fanfogna. Trentotto dipinti, prevalentemente di grandi dimensioni, creati dall'artista nell'ultimo decennio in cui Jonas Burgert, con ogni composizione, con ogni singola pennellata, dipinge veri e propri scenari. Le sue opere raffigurano la sua visione della rappresentazione teatrale che costituisce l'esistenza umana, dell'inesauribile bisogno dell'uomo di dare un senso, una direzione e uno scopo alla propria vita: ci sono scimmie e zebre, scheletri e arlecchini, amazzoni e bambini.

Questi dinamici scenari pittorici generano un senso di forte inquietudine in chi guarda: i soggetti raffigurati indossano maschere e costumi, ci sono pareti e pavimenti che si squarciano rivelando cumuli di corpi o pozze di liquidi, mentre un buio inspiegabile incombe ovunque. Le opere, che saranno in mostra al MAMbo, utilizzano sia ampie superfici di grande impatto visivo, per dare spazio alla complessità compositiva, sia tele di formato ridotto per approfondire lo studio dei singoli soggetti, in ritratti che portano in primo piano, quasi in un'indagine al microscopio, le figure effigiate.

Museo d'Arte Moderna di Bologna e Arte Fiera.

L'esposizione fa parte della sezione Polis della quinta edizione di ART CITY Bologna, il programma istituzionale di mostre, eventi e iniziative culturali nato dalla collaborazione tra Comune di Bologna e BolognaFiere per offrire, in occasione di Arte Fiera, nuove opportunità di scoperta e conoscenza del patrimonio artistico diffuso attraverso la contaminazione con il contemporaneo. "Lotsucht / Scandagliodipendenza" sarà accompagnata da un ricco catalogo Edizioni MAMbo con testi critici e immagini di tutte opere in mostra più una selezione di altri lavori dell'artista.

Orari e info sulla mostra di Jonas Burgert.

Martedì, mercoledì, domenica e festivi h 10.00 – 18.00

giovedì, venerdì e sabato h 10.00 – 19.00

chiuso il lunedì

Durante Art City Bologna 2017

venerdì 27 gennaio h 10.00 – 20.00

sabato 28 gennaio h 10.00 – 24.00

domenica 29 gennaio h 10.00 – 20.00

Biglietti ingresso mostra Jonas Burgert

Intero Mostra € 6

Ridotto Mostra € 4 (Card Musei Metropolitani Bologna e altre riduzioni)

Intero cumulativo Mostra + Collezioni Permanenti MAMbo e Morandi € 10

Ridotto cumulativo Mostra + Collezioni Permanenti MAMbo e Morandi € 8

Gratuito per i possessori di biglietto ARTE FIERA (valido solo nei giorni di svolgimento di ART CITY Bologna)